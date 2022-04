To naprawdę koniec. Cichopek i Hakiel nie spędzają już razem czasu

I choć wciąż gdzieś tam tliła się nadzieja, że jeszcze do siebie wrócą, wygląda na to, że to już niestety naprawdę koniec. Byli małżonkowie nie spędzają już razem czasu. Katarzyna Cichopek spędziła wieczór wśród znajomych, zaś Marcin Hakiel rzucił się w wir pracy.