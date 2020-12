"To nie jest żart". Komik chciał udokumentować przebycie COVID, zmarł

Standuper występował pod pseudonimem Joe El Cholo. Właściwie nazywał się Joe Luna. Zmarł w wieku 38 lat, zaledwie kilka dni po tym, jak zaczął udostępniać posty dotyczące swojego stanu zdrowia. W nagraniu opublikowanym 21 listopada Luna opowiadał, że miał do czynienia z "okropnymi” objawami COVID, do których zaliczały się bóle w klatce piersiowej, bóle brzucha, niekontrolowane drżenie i utrata zmysłu smaku. " Pozwól, że ci powiem, stary, kiedy słyszałem, jak ludzie rozmawiają o tym, co zrobił im COVID, zawsze myślałem sobie, stary, wiesz co, wątpiłem, żeby było tak źle” - wyznał.