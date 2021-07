Szokująca decyzja Don Vasyla. To, co chce zrobić, brzmi jak żart

Jego udział w walce w formule MMA nie jest niespodzianką, gdyż już wcześniej spekulowano, że zobaczymy go na gali Fame MMA. Skąd taki pomysł? Jacek Murański jest ojcem Mateusza Murańskiego, znanego z walk Fame MMA i FEN. Spodziewano się więc, że władze Fame namówią dobrze zbudowanego i wysportowanego aktora 50+ do pokazania, co potrafi na ringu.