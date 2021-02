Don Vasyl nie ma dachu nad głową? Poprosił władze miasta o pomoc

Z najnowszych doniesień "Faktu" wynika, że Don Vasyl bardzo narzeka na skutki pandemii. Nie może grać koncertów, by zarabiać godziwe pieniądze, a także boryka się z problemami mieszkaniowymi. Willa piosenkarza jest dla niego głównie miejscem pracy, a także służy do przyjmowania.gości. Okazało się też, że nie należy do muzyka, tylko do jego rodziny. Dlatego zdecydował się zwrócić o pomoc do władz Ciechocinka.