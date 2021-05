To on namalował mural Ani Przybylskiej. W końcu zabrał głos

Autor muralu Ani Przybylskiej zabrał głos. Zwrócił się do hejterów

Fanom jednak nie do końca spodobał się mural. "Co ona taka napuchnięta?", "Wyszło okropnie" - pisali fani na widok muralu Ani Przybylskiej. Artysta zdecydował się nieco przerobić swoje dzieło. Jednak zanim to zrobił, w rozmowie z WP tłumaczył, że jest "tylko człowiekiem". - Wiem, że jest sporo krytyki. Jestem tylko człowiekiem i też się czasem mylę - wyznał.