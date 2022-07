To on udzielił ślubu Lopez i Affleckowi. Mistrz ceremonii zabrał głos

"Stara miłość nie rdzewieje" to w przypadku tej pary znacznie więcej niż oklepany frazes. Już blisko 20 lat temu byli jednym z najpopularniejszych duetów. Byli też zaledwie krok od ślubu. Ale zamiast sakramentalnym "tak" związek skończył się głośnym i bolesnym rozstaniem. Później zarówno Jennifer Lopez, jak i Ben Affleck byli w kilku poważnych związkach, także tych małżeńskich. Oboje mają już dzieci i niemały bagaż emocjonalny. "Mężczyzna z przeszłością, kobieta po przejściach" - to określenie też pasuje do nich idealnie.