To ona przyłapała go z 7-letnią córką. Przerwała milczenie po 29 latach

Do zdarzenia doszło w 1992 r. na strychu domu. Allen miał molestować dziewczynkę, dotykać jej pośladków i krocza. Jedną z pierwszych osób zeznających w procesie była Allison Stickland, niania, która tamtego feralnego wieczora była świadkiem obrzydliwego zdarzenia.

- Jeśli przez tyle lat o czymś nie myślisz, to w momencie, kiedy to wraca, przeżywasz szok - mówiła Allison Stickland.

Przestępstwa seksualne w show-biznesie. Przykładów nie brakuje

- Nie zareagowałam zbyt szybko, ponieważ musiałem to przetrawić - mówiła w podcaście. - Czułam, że naprawdę muszę coś zrobić, ponieważ jeśli to zostawię, prawdopodobnie mnie to pochłonie - powiedziała.