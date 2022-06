To prawdziwe szaleństwo! Bilety rozeszły się w 4 minuty. Sprawdziliśmy ze stoperem

21 czerwca Podsiadło ogłosił terminy koncertów trasy "Postprodukcja". "Niemożliwe? A jednak! No ale jak singiel, to chyba jakaś płyta, tak? Oczywiście że tak. Jesienią. Cała płyta. Mówiłem, że dzisiaj konkrety hardkory. A to nie koniec… No jak płyta to chyba jakaś trasa, czy źle mówię? Wiadomo że dobrze i jesienią będzie też trasa. Od nazwy pierwszego singla nazywa się POSTprodukcja. Zagramy tam premierowo cały nowy album" - pisał.