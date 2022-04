To zdjęcie królowej Elżbiety miało nigdy nie powstać. Fotograf złamał zakaz

Pod koniec marca przed Opactwem Westminsterskim zgromadziły się tłumy Brytyjczyków, pragnących zobaczyć członków rodziny królewskiej zdążających na mszę. Tuż przed wejściem do świątyni stał szereg fotoreporterów, ale tylko jeden z nich miał możliwość fotografowania wydarzenia w środku. To Richard Pohle z "The Times", który kilka dni po ceremonii opowiedział o zakazie, jaki dostał od ludzi królowej.