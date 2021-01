To zdjęcie Zielińskiej poruszyło fanów. "Mój powerbank"

Pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia mocno utrudniły podróżowanie, ale są jednak miejsca, w które można się udać. Tyczy się to głównie dalszych zakątków świata. Tak się składa, że ostatnio sporo gwiazd polskiego show-biznesu postanowiła wylecieć do ciepłych krajów. Jedni na egzotyczne wczasy wybrali się przed świętami Bożego Narodzenia, inni zrobili to tuż po. Na Zanzibarze wypoczywa np. Barbara Kurdej-Szatan. Zanzibar okazał się zresztą szczególnie modnym kierunkiem, bo trafili tam także m.in. Julia Wieniawa oraz Anna Dereszowska.