Byli idolami nastolatków. Bliźniacy z Tokio Hotel mówią, jak ich życie wygląda dziś

Tom Kaulitz: To jasne, inspiruje nas to, co się dzieje i wydarzyło w naszym życiu i w życiu naszych bliskich, przyjaciół. Kiedy tworzysz, filtrujesz przez siebie to, co cię kręci, co cię dotyka, porusza, co dzieje się wokół ciebie i na świecie. A później przelewasz to na tekst i muzykę.