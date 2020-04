Tom Hanks z żoną oddaje krew. Tak może pomóc w stworzeniu szczepionki

Tom Hanks dał ludziom kolejny powód, by go kochać. Aktor i jego żona, Rita Wilson, w trakcie walki z COVID-19 dzielili się optymistycznymi wpisami w mediach społecznościowych. Wiele osób podtrzymywali na duchu i dawali nadzieję, że inni chorzy też pokonają chorobę. Hanks i Wilson są już zdrowi i chcą pomóc, jak tylko mogą. Wykonali więc niezwykle ważny ruch.

Hanks wziął udział w nagraniu radiowego programu "Wait Wait... Don't Tell Me!". Tam podzielił się nowinami.

- Nie tyle, że zostaliśmy o to poproszeni. Powiedzieliśmy: "chcecie naszą krew? Możemy oddać osocze?". Fakt jest taki, że będziemy oddawać je do tych miejsc, gdzie pracuje się - jak chciałbym to nazwać - nad Hank-ccine - powiedział Tom (gra słów; z ang. "vaccine" to szczepionka).