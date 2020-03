Tom Hanks informuje o swojej sytuacji

Tom Hanks razem z żoną Ritą przebywa w izolacji po tym, jak stwierdzono u nich koronawirusa. Aktor opublikował nowe zdjęcie i poinformował fanów, co się u nich dzieje.

"Są rzeczy, które wszyscy możemy zrobić i to jest stosowanie się do zaleceń ekspertów, dbanie o siebie i innych, prawda? Pamiętajcie, bez względu na to, co się dzieje, nie ma płaczu w baseballu" - te ostatnie słowa to cytat z kultowego filmu w Hanksem, "A League of Their Own".