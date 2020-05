Tom Hanks pomaga w wynalezieniu szczepionki. Od miesiąca jest zdrowy

- Nie tyle, że zostaliśmy o to poproszeni. Powiedzieliśmy: "chcecie naszą krew? Możemy oddać osocze?". Fakt jest taki, że będziemy oddawać je do tych miejsc, gdzie pracuje się - jak chciałbym to nazwać - nad Hank-ccine - powiedział Tom (gra słów; z ang. "vaccine" to szczepionka).