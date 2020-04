Tom Hanks po wygranej z koronawirusem: "Czułem się jak ojciec całej Ameryki"

Aktor wystąpił w programie Saturday Night Live (SNL), w którym opowiedział o walce z koronawirusem . Jego występ nagrano u niego w domu. To był też pierwszy odcinek programu od czasu zawieszenia w związku z pandemią koronawirusa i pierwszy w historii bez publiczności i specjalnych kostiumów.

Gdy lekarze w Australii mierzyli mu temperaturę, powiedzieli, że ma 36 stopni. Myślał, że jest wręcz fatalnie, że to bardzo niska temperatura. Wtedy się dowiedział, że Australijczycy mierzą temperaturę w skali Celsjusza, a nie Fahrenheita. - Wytłumaczyli, że 36 stopni to odpowiednia temperatura ciała, przy 38 jest już źle - powiedział.

Aktor przyznał, że on i jego żona mają się dzisiaj świetnie. Rita Wilson pomagała mu nawet zakładać garnitur do programu. Pierwszy raz od miesiąca miał na sobie coś innego niż dresy.

