Tom Hanks opublikował pierwszy wpis po powrocie do USA

Tom Hanks był pierwszą światową gwiazdą, która poinformowała o tym, że ma koronawirusa. Aktor razem z żoną długo przebywali w Australii. Najpierw byli zamknięci w izolacji w szpitalu, a potem odbywali kwarantannę w prywatnym, wynajętym na ten czas domu. Tom i Rita co jakiś czas informowali, co dzieje się w ich życiu w tym czasie. Najwięcej emocji wzbudził wpis Hanksa, w którym wyznał, że objawy po 2 tygodniach od zarażenia się, ustąpiły.

Tom i Rita mogli wrócić w końcu do USA . Zdjęcia z lotniska szybko obiegły sieć. Media ze Stanów donosiły, że aktor po wylądowaniu cieszył się jak dziecko. Część jego reakcji uchwycili na zdjęciach paparazzi.

A co z komentarzem Hanksa, na który wszyscy tak czekali? Oto jest.

"Cześć, ludziska. Jesteśmy już w domu i jak cała reszta Ameryki kontynuujemy chronienie się w domach i trzymamy dystans do innych ludzi. Bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim w Australii, którzy się nami opiekowali" - pisze Hanks.

"To, jak się nami opiekowali i nas wspierali, pozwoliło nam wrócić do USA. Dziękujemy też tym, którzy się z nami kontaktowali i życzyli nam dobrze. Rita i ja bardzo to doceniamy" - skomentował aktor.