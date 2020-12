Tom Hanks jest nie do poznania! Zdjął czapkę, a w studiu wybuchnęli śmiechem

Tom Hanks był gościem w programie "The Graham Norton Show". Aktor pochwalił się gospodarzowi swoją nową fryzurą.

Tom Hanks nie zwalnia tempa. W najnowszym filmie aktor wcieli się w menadżera Elvisa Presleya. Niestety sztuka wymaga poświęceń - gwiazdor musiał przejść metamorfozę i zgolić swoją bujną czuprynę. Wszystko po to, żeby móc wcielić się w Toma Parkera w najnowszym filmie Baza Luhrmanna.

Filmowy Forrest Gump był gościem programu "The Graham Norton Show". 64-latek opowiadał gospodarzowi o swojej nowej roli i nowej fryzurze. Graham Norton był zaskoczony przemianą Toma Hanksa.

Tom Hanks pochwalił się nową fryzurą

Zdobywca Oscara z wielkim wstydem pokazał swoją nową fryzurę. Aktor przez większość wywiadu miał ubraną czapkę z daszkiem, żeby ukryć swój brak włosów. "Widzisz to? Spójrz tylko!" - Hanks zwrócił się do Nortona.

Tom Hanks Wants To Look Like Graham Norton\| The Graham Norton

Zdjęcia do produkcji o królu rock and rolla były kręcone w Australii. Niestety przerywano je dwa razy. Pierwszy raz w marcu, kiedy u aktora i jego żony wykryto zakażenie koronawirusem i drugi raz we wrześniu, kiedy ekipę filmową poddano dwutygodniowej kwarantannie.

