Tom Parker walczył do końca. Żona gwiazdora podała smutną wiadomość

Tom Parker zdobył sławę jako członek boysbandu The Wanted, który wydał pierwszy album w 2010 r. Ówczesny 21-latek trafił do zespołu z castingu. Przez cztery lata od debiutu The Wanted sprzedali kilkanaście milionów płyt i wielokrotnie zdobywali szczyty list przebojów (głównie w Zjednoczonym Królestwie). O ich popularności świadczy fakt, że w 2013 r. telewizja E! kręciła reality show "The Wanted Live".