Tom Parker zmaga się z nowotworem. Ma nieoperacyjnego guza mózgu

32-letni muzyk ma złośliwego guza mózgu. Nowotwór jest już w czwartym stadium. Wymagane jest natychmiastowe leczenie. Sęk w tym, że guz nie nadaje się do operacji. Żona muzyka, Kelsey Hardwick, w oficjalnym oświadczeniu zamieszczonym w mediach społecznościowych zamieściła tekst, w którym Parker otworzył się na temat diagnozy.

"Informacja o diagnozie nas zdruzgotała, ale nie mamy zamiaru się poddać i będziemy walczyć do końca. Potrzebujemy dobrej energii – staramy się myśleć pozytywnie i chcemy podnosić świadomość na temat tej okropnej choroby", brzmi wspólne oświadczenie małżonków. Para podkreśla także, że sprawdza wszystkie możliwe opcje leczenia.

"To będzie bardzo trudna walka, ale z miłością i wsparciem będziemy w stanie ją wygrać", podsumowują oboje.

Brytyjskie "Metro" podaje, że muzyk trafił do szpitala z objawami choroby w lipcu. Odpowiednia diagnoza została postawiona dopiero sześć tygodni później. "Wiedzieliśmy, że coś jest nie tak, ale nie byliśmy na to przygotowani. Nigdy się nie spodziewasz, że coś takiego cię spotka", mówili w wywiadzie dla magazynu "OK".