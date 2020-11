Tomasz Barański zakochany. Wiadomo, kim jest nowa miłość tancerza

Fani Tomasza Barańskiego wielokrotnie mieli okazję śledzić w mediach związki tancerza. Długie lata spędził u boku Edyty Herbuś. Z koleżanką po fachu łączyła go nie tylko zawodowa pasja, ale i namiętne, nieskrywane uczucie, które dziś zastąpiła przyjaźń. W 2014 roku Tomasz Barański związał się z Klaudią Halejcio, którą prowadził w "Tańcu z gwiazdami". Związek nie przetrwał jednak próby czasu. Wiosną ubiegłego roku kolorowa prasa znów rozpisywała się o nowej wybrance Barańskiego, Paulinie Przestrzelskiej, która podobnie jak on występowała przed laty w programie "You Can Dance". I to uczucie szybko jednak wygasło.