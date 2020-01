Tomasz Kammel na wakacjach z Rickym Martinem. Pokazał zdjęcie

Tomasz Kammel może poszczycić się wyjątkowym wspomnieniem z urlopu. A spędził go nie z byle kim! Towarzyszył mu portorykański gwiazdor.

Tomasz Kammel jest jednym z najpopularniejszych dziennikarzy w Polsce. Jest m.in. prowadzącym programy z serii "The Voice", czy "Pytanie na śniadanie". Ostatnio postanowił odpocząć od pracy i wybrał się na urlop. Relacją z wyjazdu chwalił się na swoim profilu na Instagramie.

Tomasz Kammel poleciał na Florydę, a konkretniej do Miami Beach. O tym poinformował fanów w wyjątkowy sposób.

- Mina typu "pożal się Boże", ale okoliczności były przytłaczające. Przypomniało mi się to, bo jestem aktualnie z kolegą ze zdjęcia po sąsiedzku. Jak spotkam, to mu pokażę - czytamy we wpisie Tomasza Kammela.