Tomasz Kammel pokazał tatę i brata. Nie mieszkają w Polsce

Tomasz Kammel jest rozchwytywanym prezenterem i popularnym dziennikarzem, ale to nie oznacza, że przez pracę nie ma czasu dla rodziny. Ostatnio pochwalił się zdjęciem z tatą i dużo młodszym bratem.

Tomasz Kammel raczej stroni od ujawniania szczegółów swojego prywatnego życia. Kilka lat temu, gdy jego związek był na świeczniku, dziennikarz sparzył się. Teraz unika chwalenia się tym, co dzieje się u niego poza pracą . Ale czasem robi wyjątek. Kammel tak cieszył się z wizyty u najbliższych, że pokazał fanom rodzinną fotkę. Pozował do niej z tatą i bratem. Synów Kammela starszego dzieli aż 25 lat. Ale bracia utrzymują ze sobą kontakt, a Tomasz zawsze wypowiada się miło o Fryderyku.

Tomasz i Fryderyk są przyrodnimi braćmi. 23-latek mieszka z ojcem poza granicami Polski. Kammel, publikując rodzinny portret, zaznaczył również miejsce spotkania - Egglburger See. To największe jezioro w okręgu Ebersberg w Górnej Bawarii w południowych Niemczech. Dziennikarz pojechał do najbliższych na weekend. Na dłuższy pobyt nie mógł sobie pozwolić ze względu na zobowiązania zawodowe.