Tomasz Karolak w końcu zdradził sekret. To wyjaśnia wszystko

Tomasz Karolak na co dzień jest dyrektorem artystycznym warszawskiego Teatru IMKA, ale Polacy kojarzą głównie z ról w komediach romantycznych jak "Listy do M.", "Nie kłam, kochanie", "Lejdis" czy "Testosteron". Aktor w niedawnej rozmowie z Onetem został m.in. zapytany o to, jaki ma stosunek do tego gatunku filmowego. W końcu od lat krążą żarty, że Karolak gra we właściwie każdej polskiej produkcji z tego segmentu.