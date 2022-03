Tomasz Karolak oburzony po rozmowie z Wojskową Komendą Uzupełnień. "Panie, co pan?! Do widzenia"

"Zadzwoniłem do Wojskowej Komendy Uzupełnień, żeby dowiedzieć się, jak się szkoli rezerwistów, takich jak ja, do ewentualnych działań. Pan w Wojskowej Komendzie powiedział: Panie, co pan?! Panie, po co wy tyle wydzwaniacie?! To jest nieczynne. Sobota, niedziela - wolne. Proszę dzwonić od 8:00. Tu pracują pracownicy cywilni" - relacjonował w social mediach.