Karolak ma nowy biznes. Znów zarobi fortunę

Karolak ma od lat pełen grafik, jeżeli chodzi o filmy i seriale. Tylko w tym roku do swojego portfolio mógł dopisać takie produkcje jak "To musi być miłość", "The End", "Szczęścia chodzą parami", "Lepsza połowa", "Kuchnia". Oprócz tego zajmuje się prowadzeniem teatru IMKA i graniem w reklamach.