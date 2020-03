Tomasz Kot mówi, że żona nie ma powodów do zmartwień. "Poligamia to same kłopoty"

Tomasz Kot ostatnio rzadko bywa w domu. W najbliższym roku pojawi się w dwóch międzynarodowych produkcjach, a praca wymaga od niego nie tylko zaangażowania na planie, ale również udziału w akcjach promocyjnych. Co na to jego żona?

Ostatni rok to dla niego prawdziwa trampolina do sukcesu. Po filmie "Zimna wojna" Tomasz Kot zaczął być rozchwytywany i podpisał międzynarodowy kontrakt ze słynną amerykańską agencją UTA. W najbliższym czasie zobaczymy go w dwóch zagranicznych produkcjach: "Tesli", oraz "Perfect Enemy". Tomasz Kot zapewnia jednak, że jego żona Agnieszka nie ma powodów do zmartwień.