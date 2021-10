Tomasz Lis przeszedł trzy udary. Teraz przebiegł maraton

Tomasz Lis przebiegł w życiu niejeden maraton. Kiedyś udawało mu się uzyskiwać niezły czas – ok. 3 godzin. Sytuacja zmieniła się po trzecim udarze, do którego doszło w grudniu 2019 r. - Jestem totalnie zdeterminowany, by zrobić absolutnie wszystko, co trzeba, by wrócić do zdrowia, pełni sił, pełnej sprawności i do was, tak szybko jak się da – mówił wtedy Lis.