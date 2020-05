Tomasz Lis wraca do formy. Nadwaga zrobiła swoje

W wywiadzie dla portalu Polska biega Tomasz Lis wyznał: "Nie trenuję mniej niż pięć razy w tygodniu. Jeśli tak się dzieje, to znaczy, że jestem chory, bardzo chory. Ostatnio na przykład przez prawie dwa tygodnie nie biegałem, ale to tradycja u mnie - kilka tygodni po maratonie zawsze dostaję ostrą infekcję, pewnie z powodu osłabienia organizmu". Te słowa padły 6 lat temu, gdy Lis biegał maratony z czasem w okolicach 3 godz. Dziś o takim osiągnięciu może tylko pomarzyć.

Przypomnijmy, że na początku grudnia 2019 r. Tomasz Lis trafił na oddział intensywnej terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. - Jestem totalnie zdeterminowany, by zrobić absolutnie wszystko, co trzeba, by wrócić do zdrowia, pełni sił, pełnej sprawności i do was, tak szybko jak się da – mówił później w oświadczeniu, nie zdradzając przyczyny hospitalizacji. Nieoficjalnie mówiło się, że 53-latek doznał udaru.