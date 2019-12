Tomasz Lis wyszedł ze szpitala

Po niepokojących doniesieniach na temat stanu zdrowia, Tomasz Lis podzielił się dobrą wiadomością. Dziennikarz może wrócić do domu po pobycie w szpitalu.

Niedługo później głos zabrał sam dziennikarz. Wydał oświadczenie, w którym wyjawił, że czeka go długa i żmudna rehabilitacja. - Jestem totalnie zdeterminowany by zrobić absolutnie wszystko co trzeba by wrócić do zdrowia, pełni sił, pełnej sprawności i do was, tak szybko jak się da - mówił w oświadczeniu.