Tomasz Oświeciński pokazał się z żoną. Wyjątkowo romantyczne zdjęcie

Wszystko zaczęło się psuć, kiedy sportowiec postanowił spróbować swoich sił w aktorstwie. Oświecińskiego możemy podziwiać w roli Andrzejka w serialu "M jak miłość", ale widzowie znają go przede wszystkim z filmów Patryka Vegi.

Jego żona nie była w stanie znieść faktu że Tomasz od czasu do czasu musi zagrać sceny miłosne. Zazdrość zniszczyła wszystko. To doprowadziło ich do rozwodu.