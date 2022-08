Tomasz Oświeciński rozstał się z żoną, a potem do niej wrócił. Opowiedział kulisy tej niesamowitej historii

Po dwóch latach od rozwodu Tomasz i Ola postanowili jednak dać sobie drugą szansę i wrócili do siebie. - Najlepsze jest to, że my nie przestaliśmy się lubić i kochać. Nasza córka napisała list do Mikołaja, w którym poprosiła o spełnienie jednego życzenia - żebyśmy znów mieszkali wszyscy razem. I dziś mieszkamy w nowym domu i wszystko jest takie, jakie być powinno - opowiada magazynowi Oświeciński.