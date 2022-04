Tomasz Oświeciński chwali się okazałym domem. "Warto było czekać"

Tomasz Oświeciński od dłuższego czasu relacjonował fanom, jak wygląda budowa jego imponującego domu. Chociaż przyznał, że nie zawsze było to jego marzeniem i przeraża go skala przedsięwzięcia, dziś wdaje się zadowolony z podjętej decyzji. Co więcej, w miarę jak budowa dwupoziomowego domu, o nieco ponad 300-metrowej powierzchni, posuwała się do przodu, efekty napawały aktora coraz większą dumą.