Tomasz Oświeciński złożył życzenia na dzień kobiet. Pokazał też śliczną córkę

Tomasz Oświeciński należy do aktorów, którzy nie kryją, że jedną z najważniejszych rzeczy w życiu jest dla nich rodzina . W jego przypadku szczególnie oczkiem w głowie jest ukochana córka, która często daje mu wiele powodów do dumy. Raz po raz pokazuje swoją pociechę w mediach społecznościowych.

Żona Oświecińskiego nie chce być celebrytką. "Ktoś musi ogarniać dom"

"W dniu Waszego Święta życzę Wam wszystkiego wymarzonego, oby nie tylko dzisiaj mężczyźni obdarowywali Was kwiatami czy dobrym słowem. Niech Święto trwa cały rok a nie tylko gdy wypadnie na kartce kalendarza!", napisał.

Jednak bardziej od ciepłych słów we wpisie uwagę przykuwa właśnie piękne zdjęcie, które zamieścił na swoim profilu. Pokazał na nim, że jego córka to już piękna, młoda kobieta. Bystre, promienne spojrzenie, uśmiech i imponującej długości blond fryzura – to znaki rozpoznawcze ślicznej nastolatki. Nic dziwnego więc że tata tak chętnie się nią chwali.