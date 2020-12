Tomasz Sekielski ciągle chudnie. "Są powody do zadowolenia"

Tomasz Sekielski pod koniec 2019 r. ważył 185 kilogramów. W końcu powiedział "dość" i postanowił zawalczyć o szczuplejszą, i przede wszystkim zdrowszą, sylwetkę. W tym celu poddał się operacji zmniejszenia żołądka. Pomogło mu to zrzucić kilkanaście kilogramów. Ale dziennikarz dobrze wiedział, że to dopiero początek jego batalii o nowy wygląd.

Ostro wziął się do roboty , rozpoczął współpracę z trenerem, zmienił dietę i zaczął ćwiczyć. Efekty metamorfozy widać gołym okiem.

"Są powody do zadowolenia. Odpowiednia dieta i suplementacja, które zalecił, przynoszą efekty. Wyniki badań coraz lepsze, organizmy wraca do równowagi" – napisał Sekielski pod zdjęciem z lekarzem.

Przypomnijmy, że już w 2007 r. byliśmy świadkami spektakularnego spadku wagi Sekielskiego. Wtedy udało mu się zrzucić 20 kg, co było efektem wielu wyrzeczeń, diety i ćwiczeń. Niestety osiągnięty rezultat nie był trwały. Ówczesny gwiazdor TVN24 szybko wrócił do dawnej wagi, ale się nie poddał. W 2009 r. Sekielski po raz kolejny postanowił stoczyć bitwę z kilogramami. Jednak znów był to jedynie chwilowy efekt.