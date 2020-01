Pod koniec 2019 roku Tomasz Sekielski podjął wyzwanie, by schudnąć i zadbać o siebie. Przeraziło go, że waga pokazywała już 185 kilogramów. Ostatecznie skończyło się na operacji zmniejszenia żołądka.

Sekielski wraca teraz do formy, a efektami metamorfozy pochwalił się w "Vivie". Na okładce pozuje z żoną, która namówiła go do przemiany. Zobaczcie.