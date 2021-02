Sekielski na romantycznym zdjęciu z żoną. "Moja Ukochana niezmiennie od 24 lat"

Tomasz i Anna Sekielscy to wyjątkowo skromna i jedna z najlepiej dobranych par w polskim show-biznesie. Już dawno mogliby wyskakiwać z lodówki i brylować na czerwonych dywanach, ale wolą pozostać w cieniu. Najchętniej w swoim domu na Podlasiu. Trzykrotnie próbowali wziąć ślub. Najpierw w 1999 r., ale przyjazd papieża Jana Pawła II do Polski sprawił, że Tomasz nie mógł pozwolić sobie na dzień wolnego. Wezwała go praca. O drugiej dacie przyszli małżonkowie... po prostu zapomnieli. Dopiero za trzecim razem, w 2000 r. w końcu powiedzieli sobie sakramentalne "tak".