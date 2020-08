Tomasz Sekielski opowiedział o imponującej metamorfozie. "Narodziłem się na nowo"

Tomasz Sekielski opowiedział fanom o żmudnym procesie odchudzania i powrotu do zdrowia. - Na nowo narodziłem się 6 sierpnia 2019 r. To będzie pierwsza rocznica moich powtórnych urodzin - mówił podczas transmitowanego spotkania Akademii Sztuk Przepięknych.

Tegoroczny festiwal Pol’and’Rock przeniósł się do sieci i zmienił w Najpiękniejszą Domówkę Świata. Stałe elementy jednak się nie zmieniły – koncerty i spotkania w ramach Akademii Sztuk Przepięknych jak co roku szczelnie wypełniają grafik imprezy.

Jednym z gości ASP był Tomasz Sekielski.Tradycyjnie fani mogli zadawać mu pytania na każdy temat. Jedna z fanek zapytała wprost, co trzeba robić, by osiągnąć tak imponujące efekty w walce o szczupłą sylwetkę, jak dziennikarz.

"Zabawa w chowanego". Tak powstawał nowy film braci Sekielskich

Przypomnijmy, że Tomasz Sekielski postanowił zadbać o zdrowie i formę i powziął postanowienie zgubienia nadprogramowych kilogramów. Już przeszedł imponującą metamorfozę, ale nie zamierza na tym poprzestać. Obszernie opowiedział o pracy nad sobą i radykalnych krokach, które podjął, by wrócić do formy.

- Wziąłem się za siebie. Był moment, że ważyłem blisko 200 kg, miałem poważne problemy zdrowotne. Ponieważ żadna dieta nie dawała rezultatu i przez otyłość nie byłem w stanie się ruszać, padła decyzja, że nastąpi resekcja żołądka. To był przełomowy moment dla mnie. Chce powiedzieć, że resekcja żołądka to nie jest zabieg kosmetyczny. To poważny zabieg, nie kosmetyka. Nie robi się tego, żeby ładnie wyglądać, tylko żeby żyć – przyznał szczerze podczas spotkania transmitowanego na Kręcioła TV.

Dziennikarz wyjawił także, jak zmieniło się jego podejście do odżywiania i same nawyki żywieniowe. - Teraz mogę jeść wszystko, ale zmieniły mi się smaki. Zresztą powiedziano mi przed operacją, że to się zmieni. Bo ułatwia to proces odchudzanie. Jem niewielkie porcje i częściej – dodał.

Jaki jest z kolei sposób na dbania o formę? Jedno jest pewne – to konsekwencja, dyscyplina i, o czym nie można zapominać, wsparcie otoczenia. - Trzeba się ruszać i dbać o siebie. Na nowo narodziłem się 6 sierpnia 2019 r. To będzie pierwsza rocznica moich powtórnych urodzin. Chcę was prosić o więcej tolerancji dla ludzi otyłych. Mówienie, że są grubi, wyzywanie ich nie sprawia, że wezmą się za siebie. Bo to związane jest z psychiką, z chorobami – podsumował dziennikarz.