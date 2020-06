Przerwał wywiad po drugim pytaniu. Dziennikarka była wstrząśnięta

Tommy Lee promuje właśnie kolejną solową płytę, która ukaże się w październiku, co wiążę się z udzielaniem wielu wywiadów. W czerwcu rozmawiał już z kilkudziesięcioma dziennikarzami z różnych zakątków świata. Ostatnio był głównym gościem australijskiej rozgłośni radiowej w audycji "Moonman in the Morning". Słuchacze tego radia raczej nie prędko znowu go usłyszą na antenie, ponieważ dziennikarka zadała pytania z "listy zakazanych".