Toni Braxton żałuje straconej młodości. "Powinnam więcej pić i sypiać z facetami"

Autorka hitu "Un-break My Heart" wróciła pamięcią do czasów młodości, kiedy jej rodzice nagle stali się bardzo religijni. Mała Toni wyrosła przez to na grzeczną dziewczynkę, czego dziś jako 53-latka bardzo żałuje.

Toni Braxton opowiedziała o swoich "problemach" z młodości (ONS.pl)