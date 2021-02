Tony Bennett nieuleczalnie chory. "Dziękuję za wsparcie"

Artysta zapominał prostych czynności oraz imion i nazwisk różnych osób. Magazyn "AARP" opisał m.in. duży wkład w walkę z chorobą jego żony Susan. "Na jego twarzy malowała się beznamiętność przypominająca maskę, która zmieniała się tylko nieznacznie, by przyćmić świadomość, kiedy Susan kładła dłoń na jego ramieniu. [...] Zawsze miała podniesiony ton głosu, tak jakby chciała przebić pewną barierę, która go dzieliła od reszty świata" - czytamy.

Tony Bennett, Lady Gaga - The Lady is a Tramp (from Duets II: The Great Performances)