Tool w Krakowie. Żegnaj zarazo, witaj muzyko

Trąbki są fajne. Zaczarowany wieczór rozpoczął się od występu coverbandu Brass Against. Sophia Urista i muzyka dęta jako tło. Jak można rozgrzać publiczność? Właśnie tak. Grając utwory Rage Against the Machine i System of a Down. Mega wciągające widowisko.

"Let’s finish what we started. Shall we?". Żegnaj zarazo, witaj muzyko ma żywo!

Psychodeliczne projekcje Alexa Greya, którymi artysta dzieli się z nami poprzez malunek, szkic czy grafikę wymieszane z muzyką, przenika każde wyobrażenie artyzmu. Sam Alex to w zasadzie dodatkowy członek zespołu. Niewidzialny a zarazem najbardziej widoczny twórca psychozy spływającej na istoty próbujące zrozumieć, co jest czym i dlaczego tak być powinno.

Piękna zajawka koncertu to puszczona na telebimach informacja o tym iż został nałożony absoluty zakaz używania urządzeń uwieczniających to co będzie miało miejsce. To miało być wyjątkowe widowisko, które zostanie w sercu, a nie na "kliszy aparatu". Bardzo rzadki widok w dzisiejszych czasach.

Pierwszy pojawił się na scenie perkusista, Danny Carey. Umiejscowiony na podium rozpoczął przygodę. W następnej kolejności Adam Jones (gitarzysta który zasługuje na oddzielny reportaż jak bardzo wybitnym muzykiem można być) no i uzupełnienie niskich tonów, Justin Chancellor - basista. Główne składowe tej wybitnej, psychodelicznej poezji uzupełnił Maynard James Keenan i on... "sobie pośpiewał"

Kiedy człowiek zadaje sobie pytanie co było lepsze, dźwięk czy obraz, to znaczy, że coś jest na rzeczy.

Przygniatające "The Pot," "Pushit" i fenomenalna "Pneuma" to wierzchołek góry lodowej muzycznej uczty, który przypomina nam, że Tool to zespół, który potrafi przenieść publiczność do wcześniejszych wydawnictw, przypominając dlaczego kocha się ich za całokształt twórczości.

Zagłębiając się dalej w setliście znajdujemy "Right in Two" i arcymistrzowskie "Descending" otwierające psychodeliczny portal do ostatniego występu pierwszego aktu tej sztuki – utworu "Hooker with a Penis".

Danny Carey i jego autorska solówka na bębnach "Chocolate Chip Trip" nie pozostawia jeńców w tej nierównej walce Następnie, gdy widzimy go grającego na gitarze do "Culling Voices", arena wybucha oklaskami.

