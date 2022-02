Tori Spelling będzie poprawiać sztuczny biust. Jej piersi to fuszerka

Tori Spelling przed laty zagrała w serialowym hicie "Beverly Hills 90210", który uczynił z niej gwiazdę. Teraz aktorka ma 48 lat, a wielka sława dawno jest za nią. Co nie zmienia faktu, że Tori wcale nie zniknęła w odmętach show-biznesu. Wciąż pojawia się to tu, to tam, jest aktywna w sieci. Na Instagramie śledzi ją 1,6 mln internautów.