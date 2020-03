Tori Spelling ma kłopoty finansowe. Jest dłużna kilkadziesiąt tys. dolarów

Tori Spelling jest celebrytką, przed laty grała w hicie "Beverly Hills, 90210", a później pozwoliła kamerom na wejście do swojego prywatnego życia - razem z mężem wzięła udział w show "Tori i Dean: Powrót do Hollywood". Niedawno można było ją oglądać w kontynuacji serialu - "BH90210". Mogło by się wydawać, że córka producenta telewizyjnego zdoła przez lata uzbierać fortunę. Nic bardziej mylnego. Aktorka i gwiazda telewizyjnego show jest zadłużona i to na całkiem wysoką kwotę.