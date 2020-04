Tori Spelling wybrała zły moment. Fani oburzeni nowym biznesem celebrytki

Przypomnijmy, że Tori Spelling to córka słynnego producenta Aarona Spellinga, twórcy takich hitów jak "Siódme niebo", "Beverly Hills 90210", "Melrose Place", "Czarodziejki" czy " Aniołki Charliego " (2000). Tori debiutowała przed kamerą w wieku 8 lat i do dziś ma na swoim koncie ponad 50 ról filmowych i telewizyjnych. Dla wielu pozostała jednak Donną Martin z "Beverly Hills 90210", gdzie grała do 2000 r.

Później pozwoliła kamerom na wejście do swojego prywatnego życia - razem z mężem wzięła udział w show "Tori i Dean: Powrót do Hollywood". Mogło by się wydawać, że córka producenta telewizyjnego zdoła przez lata uzbierać fortunę. Nic bardziej mylnego. Aktorka i gwiazda telewizyjnego show jest zadłużona i to na całkiem wysoką kwotę.