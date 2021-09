Tori Spelling już tak nie wygląda. Nowa twarz kosztowała fortunę

Tori Spelling nigdy nie stroniła od zabiegów kosmetycznych i chirurgicznych. Ale to, co ostatnio zaprezentowała, wprawiło w szok każdego, kto ją zobaczył. Może się wydawać, że dawna gwiazda "Beverly Hills 90210" chce się upodobnić do Khloe Kardashian, bo jej twarz jest kompletnie zmieniona.