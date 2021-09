Tori Spelling z synami w wannie. "Jesteście pięknymi duszami"

Tori Spelling popularność zyskała dzięki roli w kultowym serialu "Beverly Hills 90210". Nastoletnia wówczas aktorka trafiła do obsady, bo producentem był jej ojciec. Z tego powodu od początku spadła na nią krytyka. Miało to wpływ na jej samoocenę i samoakceptację. Spelling bardzo wcześnie zaczęła "poprawiać" swój wygląd, co budziło kolejne kontrowersje.