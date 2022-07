Triumf Angeliny Jolie. Wygrała w sądzie z Bradem Pittem

Chodzi o słynną posiadłość we Francji i należącą do niej winnicę Chateau Miraval. Para zakochała się w tym miejscu i kupiła je w 2008 roku. Mówiło się o kwocie nawet 200 mln dolarów. Posiadłość wygląda tak, jak zazwyczaj rysują to twórcy hollywoodzkich filmów: zieleń, słońce, cisza, sielanka, ceglany zamek z winoroślą. Mowa była aż o 35 sypialniach, łaźni, siłowni, szklarni, uprawie warzyw i owoców, słowem: raj na ziemi. To tam, para wzięła ślub w prywatnej kaplicy w 2014 roku.