Trojanowska o swoim małżeństwie: "wciąż nim jesteśmy, choć nie mieszkamy razem"

Sama o sobie mówi, że jej życie to gotowy scenariusz filmowy. Obszerny wywiad z Izabelą Trojanowską ukazał się w najnowszym magazynie tygodnika "Viva!". Piosenkarka, aktorka serialu "Klan", a od niedawna także jurorka programu "The Voice of Poland" opowiada o mało znanych momentach swojego życia. Wspomina m.in. długi czas, gdy mieszkała zagranicą i prowadziła wykwintną restaurację, a także moment, w którym zdecydowała się zawalczyć o swoją karierę, wrócić do Polski bez męża i córki.