Trójka ma gwarancje od wicepremierów: Glińskiego i Emilewicz

Zespół jest za, a nawet przeciw. Każdy musi się zastanowić, czy ma więcej obaw, czy nadziei. Każdy musi zrobić listę plusów i minusów. Na pewno jest co rozważać. Ludzie potrzebują czasu, choćby do końca dnia, żeby się zastanowić.

W 2016 roku znów to zmieniono: serwisy przeniesiono pod centralny zarząd Informacyjnej Agencji Radiowej (IAR). Wtedy informacje zamieniły się w serwis propagandowy. Zaczęto wydawać polecenia, co ma być, a czego nie ma być w wiadomościach. Kuba Strzyczkowski uzyskał podobno gwarancję tego, że serwisy wracają na ul. Myśliwiecką.

Dziś na spotkaniu o tym mowy nie było, ale deklaracje są takie, że znów zaczną do Trójki przychodzić różni publicyści: z Gazety Wyborczej, z Gazety Polskiej, z Rzeczpospolitej i Gościa Niedzielnego. Ma to być – jak kiedyś – wielogłos od prawa do lewa, rozmowa ludzi z przeciwnych stron, a nie nudna pogadanka sympatyków PiS. To będzie bardziej rzetelne i te rozmowy znów nabiorą temperatury.