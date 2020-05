Nowy dyrektor Trójki przeprosił Marka Niedźwieckiego. "Stawiamy namiot na gruzach"

Kuba Strzyczkowski pracuje w Trójce od 31 lat. Słuchacze znają go z takich audycji jak "Zapraszamy do Trójki" i "Za, a nawet przeciw". Laureat nagród i odznaczeń za pracę w radiu (m.in. Srebrny Krzyż Zasługi) 25 maja objął stanowisko dyrektora Programu Trzeciego Polskiego Radia. W programie "Godzina prawdy" odpowiadał na pytania Michała Olszańskiego i słuchaczy, którzy dzwonili w trakcie (wyjątkowo dwugodzinnej) audycji.

Olszański przywitał się ze słuchaczami i przypomniał, że ostatni raz prowadził audycję pod koniec marca. I nie zamierzał wracać na antenę. - Dlaczego się dziś odzywam do państwa? Bo sytuacja uległa zmianie – powiedział Olszański, nawiązując do wyboru nowego dyrektora.

- Ja nie miałem wyjścia, ponieważ patrzyłem z przerażeniem, co się dzieje w Trójce. Patrzyłem na kolegów, którzy mają codzienne problemy, kredyty, rodziny na utrzymaniu. I w tych życiowych sytuacjach mieli odwagę, aby rozstać się z Trójką. To wszystko mnie uderzyło, że jeśli mam cień szansy, żeby to odwrócić, zmienić, to muszę to zrobić, bo nie daruję sobie do końca życia – mówił Strzyczkowski.